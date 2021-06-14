محافظ غزة: إذا أراد العالم أن يصنع سلاما حقيقيا فلن يصنع إلا بمصر..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال إبراهيم أبو النجا، محافظ قطاع غزة، إنه يقدم التحية للدولة المصرية رئيسا وشعبا وحكومة وبرلمانا وجيشا وكل المؤسسات، لافتا إلى أن العالم قرأ مصر قراءة حقيقية، ولا يوجد مثل الدور المصرى لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال حواره في برنامج “صباح الخير يا مصر”، والذى يعرض على القناة الأولى: “إذا أراد العالم أن يصنع سلاما حقيقيا فلن يصنع إلا عبر مصر.. ومصر الآن يقودها رجل فهم السياسية العالمية وفهم كيف وأين يضع مصر.. الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع الدولة المصرية فى المكان الذى يجب أن تضع فيها.. وجعل لمصر دورا أمام العالم”.

وأوضح محافظ قطاع غزة، أن الدولة المصرية تتابع الأحداث بدقة وتتفاعل معاها، لافتا إلى أن العالم يدرك بأنه لا يمكن أن يكون أمن وأمان فى منطقة الشرق الأوسط إلا من خلال الدولة المصرية.

فيما تواصل الأطقم الفنية والهندسية المصرية عملية إزالة الركام والأنقاض للمنازل والمنشآت الحكومية التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية في الحرب الأخيرة على غزة، وذلك تمهيدا لإعادة اعمار المناطق المدمرة في القط

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