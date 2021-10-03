محافظ ذي قار يهدي اللاعب جراح نصار سيارة صالون

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اهدى محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي ، اليوم الاحد ، اللاعب جراح نصار سيارة صالون تكريما على حصوله على الميدالية الفضية في بطولة رمي الثقل في دورة الالعاب البارالمبية التي اقيمت في اليابان .

وقال بيان مقتضب صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار ان ” التكريم ياتي تشجيعا للمواهب الشبابية التي ترفع اسم العراق عاليا “.

وتابع ان ” المبادرة ستتكرر مع كل موهوب ومبدع في مختلف التخصصات “.

وكان اللاعب جراح نصار قد حصد الميدالية الفضية في رمي الجلة في دورة الالعاب البارالمبية التي اقيمت بطوكيو في اليابان بمسافة 11.15 م ، بفارق سنتيمترا واحدا عن اللاعب الروسي صاحب الميدالية الذهبية في البطولة .

 

 

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