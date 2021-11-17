محافظ ذي قار يناقش مع السفير الفرنسي فرص الاستثمار في المحافظة

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/-استقبل محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي ، اليوم الاربعاء ، السفير الفرنسي في العراق والوفد المرافق له .

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي للمحافظ ان ” الخفاجي ناقش مع السفير الفرنسي عددا من القضايا والملفات التي تتعلق بفرص الاستثمار المتاحة في المحافظة “.

واشار الى ان ” السفير الفرنسي زار متحف الناصرية الحضاري ، ووعد بارسال فريق فني متخصص للمساهمة في اعادة تاهيل المتحف ، كما وزار مركز الناصرية للقلب ، واتفق مبدئيا مع المحافظ على انشاء برنامج طبي متشرك مع احد المراكز الطبية المتخصصة في العاصمة الفرنسية باريس “.

وكان السفير الفرنسي قد اجرى ، يوم امس الثلاثاء ، جولة سياحية في اهوار ذي قار تهدف الى دعم التعاون المشترك في مجال البيئة ، كما وزار متحف الاهوار والتقى السكان المحليين .