محافظ ذي قار يناقش مع السفير الفرنسي فرص الاستثمار في المحافظة

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/-استقبل محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي ، اليوم الاربعاء ، السفير الفرنسي في العراق والوفد المرافق له .

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي للمحافظ ان ” الخفاجي ناقش مع السفير الفرنسي عددا من القضايا والملفات التي تتعلق بفرص الاستثمار المتاحة في المحافظة “.

واشار الى ان ” السفير الفرنسي زار متحف الناصرية الحضاري ، ووعد بارسال فريق فني متخصص للمساهمة في اعادة تاهيل المتحف ، كما وزار مركز الناصرية للقلب ، واتفق مبدئيا مع المحافظ على انشاء برنامج طبي متشرك مع احد المراكز الطبية المتخصصة في العاصمة الفرنسية باريس “.

وكان السفير الفرنسي قد اجرى ، يوم امس الثلاثاء ، جولة سياحية في اهوار ذي قار تهدف الى دعم التعاون المشترك في مجال البيئة ، كما وزار متحف الاهوار والتقى السكان المحليين .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محافظ ذي قار يناقش مع السفير الفرنسي فرص الاستثمار في المحافظة

اخبار العراق

صناعة كربلاء تشهد تقدما واضحا

اخبار العراق

تقرير : شركة تتصدي لأكثر من 14 مليون تهديد إلكتروني في العراق

اخر الاخبار

الحكيم يبحث مع بارزاني أزمة نتائج الانتخابات والعلاقة بين بغداد واربيل

اخر الاخبار

الحكيم يبحث مع بارزاني تطورات نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتحديات القادمة

اخر الاخبار

شركة صينية تكشف عن أحدث سياراتها التي ستطرح تحت علامة Avatr

اخبار العراق

تقرير : مبادرة الحكيم تصطدم بصعوبة إقناع الصدر بخيار الحكومة التوافقية

اخبار العراق

تقرير : مبادرة الحكيم تصطدم بصعوبة إقناع الصدر بخيار الحكومة التوافقية

اخر الاخبار

ابحاث : الاستهلاك المعتدل للشاي والقهوة يخفض الاصابة بالسكتة الدماغية والخرف

اخبار العراق

سياسي مستقل يحذر.. المقاعد النيابية قد تباع وتتشري بين الفائزين والخاسرين

اخبار العراق

الاطار التنسيقي : نمتلك اكبر عدد من المقاعد التي تؤهلنا لتشكيل الحكومة

اخر الاخبار

اخصائية : الأسماك الدهنية وصفار البيض يمكن أن تعوض نقص فيتامين D في الجسم

اخر الاخبار

أكثر الأجهزة منافسة.. OnePlus تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد

اخر الاخبار

مانشستر سيتي يوجه التهنئة لنجمه الجزائري رياض محرز

اخر الاخبار

دراسة : الأشخاص الذين يشربون القهوة يمشون 1000 خطوة إضافية يوميا

اخر الاخبار

امانة بغداد : القاء القبض على احد سراق اغطية شبكات تصريف مياه الصرف الصحي

اخبار العراق

محلل سياسي : تحركات بلاسخارت محاولة للتغطية على فضيحة التزوير