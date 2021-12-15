محافظ ذي قار يفتتح مشروع سومريون للحرف اليدوية

المستقلة/-اعلن مفتش اثار وتراث ذي قار عن افتتاح مشروع سومريون بحضور محافظ ذي قار الدكتور احمد غني الخفاجي وشخصيات رسمية حكومية أخرى.

وقال عامر عبد الرزاق مفتش اثار وتراث ذي قار ان هذا العمل تقيمة منظمة جسر الى الأيطالية UPP وبالتعاون مع مفتشية آثار وتراث ذي قار بهدف توفير اكثر من ٢٠٠ فرصة عمل في صناعات يدوية ابرزها صناعة الخوص المصنوع من سعف النخيل وصناعة الفخار وصناعة المجسمات التي أغلبها تعبر عن تاريخ المدينة.

وبين ان ورشة آنكي تعمل على تدريب الشباب العاطل عن العمل على مختلف الصناعات اليدوية الخاصة بتراث المدينة بهدف احياء التراث الثقافي والحضاري وخلق مصادر بديلة للثروة للشباب ودعم وتطوير السياحة المستدامة في ذي قار

واشار الى ان مشروع “سومريون يدعم من أجل التنمية الاقتصادية والإرث الثقافي” النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر السياحة البيئية والحفاظ على الإرث الثقافي في محافظة ذي قار