محافظ ذي قار يعفي مدراء دوائر في قضاء سوق الشيوخ

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..وجه محافظ ذي قار ناظم الوائلي ، اليوم الاربعاء ، دوائر مركزية في المحافظة باعفاء مدراء دوائرها الفرعية في قضاء سوق الشيوخ ، استجابة لمطالب المتظاهرين .

وقال مصدر مطلع ان ” المدراء الذين شملهم الاعفاء من منصابهم هم مدير البلدية ، وشعبة الزراعة ، والتسجيل العقاري ، في مركز القضاء ، كما واعفي مدراء البلدية ، الماء والمجاري في ناحية العكيكة التابعة الى قضاء سوق الشيوخ “.

ولفت الى ان ” اعفاء مدراء دوائر في سوق الشيوخ جاء استجابة لمطالب المتظاهرين “.