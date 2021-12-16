محافظ ذي قار يضع حجر الاساس لمدينة اور السياحية

المستقلة/- حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار ، احمد غني الخفاجي ، اليوم الخميس ، عن وضع حجر الاساس لانشاء مدينة اور السياحية غرب مدينة الناصرية وسط حضور رسمي وشعبي .

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي ان ” المشروع يعتبر الاول من نوعه في المحافظة ، ويعد من اهم المشاريع السياحية الهامة والحيوية ، وهو نقلة نوعية للقطاع السياحي ، يحتوي خدمات متكاملة لاستقبال السياح من جميع دول العالم “.

واشار الى ” تخصيص عشرة مليارات دينار ضمن صندوق اعمار ذي قار لانشاء بنى تحتية متكاملة في المدينة ، وان صندوق الاعمار سيقوم باحالة المشاريع الى الشركات المنفذة “.

ودعا الخفاجي ” رجال الاعمال والمال الى الاستثمار في المحافظة ، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة المحلية للمستثمرين لانجاح مشروعاتهم في مختلف المجالات “.

كما دعا الى ” اعتبار مدينة اور الاثرية عاصمة للثقافة والسياحة للعام المقبل “.