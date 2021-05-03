محافظ ذي قار يبحث مع السفير الهولندي التعاون المشترك

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..التقى محافظ ذي قار احمد الخفاجي ، اليوم الاثنين ، السفير الهولندي لدى العراق ميشيل رينتينار في ديوان المحافظة وبحث معه سبل التعاون المشترك في مجال الاستثمار .

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار  تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الجانبين ناقشا التعاون المشترك في مجال الاستثمار ، وطرح رؤية المحافظة في هذا الشأن “.

واشار الى ان ” ذي قار مستعدة لفتح الابواب امام الشركات الاستثمارية الهولندية ورجال الاعمال الهولنديين في مشاريع الطاقة والنقل والسياحة والزراعة “.

ونوه الى ان ” الفنانة التشكيلية امينة ذياب مستشارة المحافظ لشؤون منظمات المجتمع المدني اهدت السفير لوحة فنية للملكة شبعاد ، والذي بدوره ابدى اعتزازه بها كونها تمثل تاريخ وحضارة ذي قار والعراق “.

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