محافظ ذي قار يبحث مع السفير الهولندي التعاون المشترك

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..التقى محافظ ذي قار احمد الخفاجي ، اليوم الاثنين ، السفير الهولندي لدى العراق ميشيل رينتينار في ديوان المحافظة وبحث معه سبل التعاون المشترك في مجال الاستثمار .

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الجانبين ناقشا التعاون المشترك في مجال الاستثمار ، وطرح رؤية المحافظة في هذا الشأن “.

واشار الى ان ” ذي قار مستعدة لفتح الابواب امام الشركات الاستثمارية الهولندية ورجال الاعمال الهولنديين في مشاريع الطاقة والنقل والسياحة والزراعة “.

ونوه الى ان ” الفنانة التشكيلية امينة ذياب مستشارة المحافظ لشؤون منظمات المجتمع المدني اهدت السفير لوحة فنية للملكة شبعاد ، والذي بدوره ابدى اعتزازه بها كونها تمثل تاريخ وحضارة ذي قار والعراق “.