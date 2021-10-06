محافظ ذي قار يبحث مع الدوما الروسي التعاون المشترك

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..بحث محافظ ذي قار احمد غني الخفاحي مع وفد من مجلس الدوما الروسي في العاصمة بغداد ، التعاون المشترك وفرص الاستثمار في المحافظة .

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي للمحافظ تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” ذي قار مستعدة للتعاون مع الجانب الروسي في المجالات المشتركة ، وخاصة الجانب الاستثماري في مختلف المجالات “.

ونقل البيان عن رئيس وفد مجلس الدوما قوله  ” توجد مجالات استثمار كبيرة في محافظة ذي قار للتعاون المشترك يمكن للروس العمل بها “.

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