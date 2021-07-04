محافظ ذي قار يؤكد.. عشرات الشركات التركية والصينية والعربية ترغب بالاستثمار

المستقلة/- أكد محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، أن عشرات الشركات التركية والصينية والعربية ستصل في غضون ايام للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي قدمتها المحافظة.

وذكر الخفاجي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة، أنه “أجرى تفاهمات أولية مع هذه الشركات التي ترغب بالاستثمار في قطاعات الاسكان والكهرباء والمشاريع الصناعية”.

واشار الى أنه “حمل معه اثناء زيارته الى تركيا مبادرة تمنح الشركات التركية امتيازات للعمل في تطوير منطقة الاهوار، وانشاء مشاريع سياحية فيها، لكنه لم يتلق ردودا واضحة بشأنها من الجانب التركي”.

وبين محافظ ذي قار، ان “حصة المحافظة من الاموال ستخصص الى المشاريع البلدية والخدمية بين مختلف الاقضية والنواحي بالمحافظة، لحاجة المحافظة الى تطوير الخدمات البلدية والنهوض فيها”، مؤكدا أن “هذه المشاريع ستسهم بتوفير فرص عمل واسعة للعاطلين”.