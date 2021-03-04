محافظ ذي قار المكلف يشكل لجنة عليا لتعويض ضحايا الاحتجاجات

المستقلة/- وجه محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي، بتشكيل لجنة عليا تتولى إنجاز معاملات ضحايا الإحتجاجات في الناصرية.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، ان “الأسدي وجه بتشكيل لجنة عليا تضم مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد بالتعاون مع الجهات الامنية والقضائية لتقليل الروتين والاسراع بانجاز معاملات الشهداء حيث باشرت اللجنة اعمالها صباح اليوم الخميس ٢٠٢١/٣/٤ ومن ابرز واجبات اللجنة:

– تقليل الروتين وتذليل العقبات في انجاز معاملات الشهداء.

– انجاز كل المعاملات خلال مدة اقصاها 25 يوماً.

– التنسيق مع مجلس القضاء وتخصيص قاضي يفرغ للعمل مع اللجنة طيلة ايام الاسبوع.

– تفريغ ضابط من جهاز الامن الوطني للعمل مع اللجنة ويتولى مهمة تدقيق سلامة الموقف الامني .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

نائب مستقل يتهم الحكومة بالبحث عن تبريرات لاي انتهاك للسيادة العراقية

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد

اخبار العراق

اليوم الخميس .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

الدوري العراقي الممتاز..ميسان تستضيف 3 مباريات في افتتاح الجولة الثالثة

اخبار العراق

“الرقم الوظيفي”..التخطيط تختبر النظام في التربية كأولى الوزارات

اخر الاخبار

القبض على عناصر ينتمون إلى “ديوان الغنائم” داعش في نينوى

اخبار العراق

النزاهة :ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في ميسان

اخبار العراق

النزاهة :ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في ميسان

اخر الاخبار

الداخلية تكشف عن حصيلة ممارساتها الأمنية في محافظات بغداد والمثنى و كربلاء وبابل

اخر الاخبار

القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وديالى

اخبار الاردن

ردة فعل جريئة لنائب أردني خلال برنامج حواري بسبب ضيف إسرائيلي

اخر الاخبار

شاهد: اعترافات صادمة وبكاء لأسرى حوثيين في مأرب

اخر الاخبار

فجر السعيد تتحدى وزير الصحة “لأطلع الشارع بلا كمامة”

اخر الاخبار

شاهد: تحطم طائرة رش إسرائيلية بالنقب وإصابة الطيار

اخر الاخبار

تشابه أسماء يحول اردني لوزير لبناني

اخر الاخبار

عراقية فقدت جنينها بعد توقيفها تقدم شكوى ضد الشرطة الفرنسية

اخر الاخبار

امرأة تقتل قائد لواء الباقر