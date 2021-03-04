محافظ ذي قار المكلف يشكل لجنة عليا لتعويض ضحايا الاحتجاجات

المستقلة/- وجه محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي، بتشكيل لجنة عليا تتولى إنجاز معاملات ضحايا الإحتجاجات في الناصرية.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، ان “الأسدي وجه بتشكيل لجنة عليا تضم مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد بالتعاون مع الجهات الامنية والقضائية لتقليل الروتين والاسراع بانجاز معاملات الشهداء حيث باشرت اللجنة اعمالها صباح اليوم الخميس ٢٠٢١/٣/٤ ومن ابرز واجبات اللجنة:

– تقليل الروتين وتذليل العقبات في انجاز معاملات الشهداء.

– انجاز كل المعاملات خلال مدة اقصاها 25 يوماً.

– التنسيق مع مجلس القضاء وتخصيص قاضي يفرغ للعمل مع اللجنة طيلة ايام الاسبوع.

– تفريغ ضابط من جهاز الامن الوطني للعمل مع اللجنة ويتولى مهمة تدقيق سلامة الموقف الامني .