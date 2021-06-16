محافظ المثنى : الشروع بانشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

المستقلة/- كشف محافظ المثنى أحمد منفي جودة عن الشروع بانشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بينما اكد أن الروتين في الوزارات أسهم في تأخير الكثير من مشاريع الطاقة.

وقال المحافظ في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة، ان “محطات كهربائية ستدخل للخدمة بعد قرب انجاز العمل فيها وهي الفردوس الثانوية ( 33 ، 11kv ) في قضاء الخضر ومشروع إنشاء محطة 36 الثانوية ( 33 ، 11kv ) في مركز مدينة السماوة، اذ تسهم تلك المشاريع بفك الاختناقات بالشبكة الكهربائية، واستقرار الفولتية”.

واضاف ان “مشروع انشاء مغذي 33kvمزدوج ( دبل سيركت ) من محطة (آل عبس 132kv ) الى محطة السوير الجديدة في طور توقيع العقد، ومن المؤمل المباشرة فيه قريبا حيث سيسهم في فك الاختتاقات، فضلا عن (مشروع تشييد خط 33kv) من محطة ساوة المتنقلة الردمية في الرحاب بطول (32 كم ) لدعم الفلاحين والمزارعين في المحافظة من اجل المساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي”.

واشار جودة الى “وجود صراع تخوضه الحكومة المحلية مع الوزارات الاتحادية من اجل استحصال حقوق المحافظة، حيث تعاني اغلب الوزارات من الروتين الذي أسهم في تأخير الكثير من المشاريع”.

كما كشف المحافظ عن “تهيئة أراض في 3 مواقع مختلفة لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 130 ميغا واط كمرحلة أولى”، مبينا ان “المحافظة أكملت الإجراءات الخاصة باستملاك الأراضي لإنشاء تلك المشاريع بالتعاون مع دائرة عقارات الدولة في ثلاثة مواقع في أطراف مدينة السماوة وقضاء الخضر”.

وأشار إلى “أن المرحلة الثانية من ذلك المشروع تتضمن استملاك 13 ألف دونم لإنشاء محطات للطاقة الشمسية واستغلالها لسد حاجة المحافظة من الكهرباء”.