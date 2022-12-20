محافظ البصرة يؤكد تأجيل حسم ملف الغرامات لأصحاب محطات الوقود

المستقلة/- اكد محافظ البصرة أسعد العيداني تأجيل حسم ملف الغرامات المتعلقة بأصحاب محطات الوقود التي أعلن عن توقفها بسبب الغرامات.

وقال العيداني في في بصمة صوتية ” ان هناك تنسيقا مع وزارة النفط والمنتجات النفطية لتأجيل استقطاع الغرامات وفتح جميع المحطات بالكامل خلال الايام المقبلة مبينا انها ستعاود العمل وتستمر 24 ساعة .

وشهدت محطات الوقود مساء امس طوابير طويلة بعد سماع اخبار غلق المحطات والتوقف عن التجهيز لمادتي البنزين والكاز .