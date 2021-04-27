محافظ الانبار : تخصيص 100 مليار لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع المطار

المستقلة /- قال محافظ الانبار علي فرحان، ان المرحلة الاولى من تنفيذ مشروع المطار، خصص لها 100 مليار دينار، فيما أكد تشكيل لجنة لمتابعة واقع الاستثمار ومنح الاجازات ومراجعتها.

وأشار فرحان في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إلى أن “المحافظة وصلت الى مرحلة إعداد التصاميم للمطار بالاتفاق مع إحدى الشركات العالمية الرصينة التي لها باع طويل في هذا المجال، والتي وضعت دراسة جدوى اقتصادية وإعـداد المخططات، استعداداً لاستكمال عرضه كفرصة استثمارية وإدراجـه ضمن المـشـاريـع”.

وأضـاف، أن “هـذا المطار سيكون الأول من نوعه في البلد، كونه سيختص بالشحن الجوي، إضافة الـى نـقـل الأشـخـاص، لـخـدمـة مـحـافـظـات الـوسـط والـجـنـوب والعاصمة بغداد”، مبينا أن “جميع المـواد المشحونة سواء كانت الأدوية أو الثروة الحيوانية ستمر عبر هذا المطار،كما معمول به عالميا، إذ أن أغلب المـواد أصبحت تشحن جوياً باعتباره الأقل سعراً من الشحن البري والبحري”.

وتابع ان “المحافظة بصدد إعداد ملف كامل عن المطار، لتجد الشركات المتقدمة على بناء المطار جميع المتطلبات من إعداد المــدارج والمـخـازن”، منوهاً بـأن “الشركة الاستشارية التي

وقع على عاتقها إعداد التصاميم ستنفذ جميع المخططات مجاناً، مقابل أن تمنح الإشـراف في حال رسو العقد على إحدى الشركات العالمية المنفذة للمشروع”، وبين فرحان أن “موازنة 2021 خصصت 100 مليار دينار لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المطار”.

وكانت شركات استرالية وكندية وتركية قد أبـدت رغبتها للحصول على فرص استثمارية لإنشاء مطار الانبار الدولي بعد موافقة سلطة الطيران المدني على ذلك وعرضه كفرصة اسـتـثـمـاريـة، حـيـث أجــرت اتـصـالات مـع الـحـكـومـة المـركـزيـة لغرض استثمار المطار الذي تبلغ مساحته نحو 300 دونم ويقع في منطقة الـ 35 كيلو.

وأوضــح فـرحـان، أن “المحافظة شكلت لجنة لـلاطـلاع على واقـع الاستثمار فـي المحافظة بشكل عـام ومنح الاجــازات ومـراجـعـتـهـا”، مبيناً أن “اللجنة ستعد توصياتها قريباً لمعرفة المقصرين”، مؤكداً “وجود بعض الخروقات البسيطة التي يمكن معالجتها في مشاريع توقفت سابقاً”.