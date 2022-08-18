محافظة نينوى تنتهي من إعــادة إعمار 1550 مشروعاً مدمرا

المستقلة /- انتهت محافظة نينوى خـلال العام الحالي وبمختلف القطاعات من إعــادة إعمار 1550 مشروعاً كانت قد تعرضت للتدمير على أيدي داعش، مؤكدة أن الأعمال مستمرة لتأهيل 300 مشروع آخر.

وقال معاون المحافظ لشؤون الإعمار عبدالوهاب سلطان في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “الحكومة المحلية في نينوى بالتعاون مع اللجنة العليا للإعمار تمكنت من إعادة إعمار المشاريع المذكورة التي توزعت بين 30 مركزاً صحياً و320 مدرسة، فضلا عن 1200 مشروع خدمي في عموم المحافظة”.

 

وفيما أوضح أن “حكومة نينوى المحلية افتتحت هذه المشاريع وأدخلتها إلى الخدمة”، مؤكداً أن “الأعمال مستمرة لإعادة إعمار 300 مشروع موزع بين مختلف مناطق المحافظة”.

وختم سلطان حديثه بالإشارة إلى أن “أغلب المشاريع التي يجري العمل بتأهيلها هي مشاريع خدمية وأخـرى في قطاع الطرق والجسور”، مبيناً أن “هناك مشاريع سياحية ستنتهي المحافظة من إعادة إعمارها مطلع العام المقبل 2023”.

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