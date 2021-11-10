محافظة نينوى تحدد الشهر المقبل كآخر موعد للبدء بإعمار مطار الموصل

المستقلة/- حددت محافظة نينوى، الشهر المقبل كآخر موعد للبدء بإعمار مطار الموصل، الذي كان قد دمر خلال عمليات تحرير المحافظة من الجماعات الارهابية.

وقال المحافظ نجم الجبوري في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “زيارته الأخيرة الى بغداد ولقاءه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كانت تتمحور حول وضع اللمسات الأخيرة لموضوع حسم ملف اعمار مطار الموصل” .

واكد ان “المباحثات تجري في الاتجاه الصحيح”، منوها بان “الكاظمي يريد ضمانات بأن تكون اعمال تشييد المطار ذات مواصفات عالية وحديثة” .

وبشأن تمويل المشروع، اوضح الجبوري ان “القرض الفرنسي ما زال متوفرا، كما ان هناك خطة بديلة للمضي بإعمار المطار خلال هذا العام، بالتنسيق مع وزارة التخطيط التي ستشرف مباشرة على اعماله” .