محافظة كربلاء تشهد انطلاق النقل العام كمرحلة أولى وتبدأ بخمسة خطوط

المستقلة / علي النصر الله / ..  أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، مساء الثلاثاء، عن انطلاق  المرحلة الاولى لتشغيل حافلات النقل العام في خمسة خطوط لعشرات احياء متفرقة  في المحافظة ، مؤكدا إن النقل العام لا يؤثر على النقل الخاص .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “هذه المرحلة تمثل الخطوة الاولى في انطلاق النقل العام في المحافظة وستكون هنالك وجبات اخرى من الباصات للوصول الى ١٠٠ باص “.

وأكد إن “النقل العام لا يؤثر على النقل الخاص، وأن النقل العام يعد خدمة اساسية في كل بلدان العالم وسينطلق ضمن خطوط واماكن توقف مخصصة “.

واضاف إن ” الحكومة المحلية وقسم الاتصال والتكنلوجيا ستطلق تطبيقاً الكتروني للهواتف ليتم من خلاله معرفه مسارات الباصات ووقت وصوله “.

وأشار الى إن “النقل العام سيخدم بشكل مباشر اغلب  شرائح المجتمع كالطلبة والمتقاعدين والمعاقين وابناء الشهداء من خلال التخفيض والدعم بإصدار بطاقة خاصه بهم ، إضافة الى باقي الشرائح الذين سيتم شمولهم بعد وصول الباصات التي تم تنسيق مع وزارة النقل في وصولها “.

وأوضح إن “انطلاق الوجبة الاولى من باصات النقل العام كانت بحضور ،عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي ومدير عام نقل المسافرين كريم كاظم حسين  ونائبي المحافظ وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني  “.

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