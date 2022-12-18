محافظة بغداد : وجود أكثر من 1300 مجمع سكني غير نظامي

المستقلة/- كشفت محافظة بغداد عن وجود أكثر من 1300 مجمع سكني غير نظامي (عشوائي) في عموم العاصمة، مؤكدة عزمها على تمليكها لشاغليها وشمولها بالخدمات .

وقــال المحافظ محمد جـابـر العطا في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “المحافظة بناء على تعليمات رئاسة الــوزراء بإنجاز ملف خدمات البنى التحتية في عموم مناطق العاصمة بغداد، تعمل على شمول الجميع بالبنى التحتية”، كاشفا عن “وجـود أكثر من 1300 مجمع سكني غير نظامي (عشوائي) موزعة بين جميع مناطق العاصمة لم تكن مشمولة بالخدمات خلال المرحلة السابقة لعدم دخولها ضمن التصميم الأساس للعاصمة، فضلا عن أن بعضها من الصنف الزراعي، الأمر الذي يتعذر معه توفير الخدمات لها” .

وأوضح، أن “المحافظة أعدت خطة تتضمن إحصاء هذه المجمعات وتحديد مواقعها وتنظيم ملف عن كل منطقة ليتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات إدخالها ضمن التصميم الأسـاس لمدينة بغداد وتمليكها لشاغليها بموجب القوانين النافذة، إضافة إلى تحويل جنس الأراضــي الزراعية إلـى سكنية، ليعقب ذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال خدمات البنى التحتية لها من ماء وكهرباء وشبكة تصريف المياه، إلى جانب شمولها بخدمات البنى الفوقية من مدارس ومستشفيات ومراكز شرطة”، لافتا إلى أنه “في حال تعذر تمليك قاطنيها فسيتم تعويضهم بأراض أخرى”.

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