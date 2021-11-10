محافظة بغداد توعز للدوائر البلدية البدء باستلام معاملات المتقدمين على مبادرة داري

المستقلة / – وجّه محافظ بغداد محمد جابر العطا، المؤسسات البلدية في أطراف بغداد التابعة لمديريات البلديات في العاصمة بالبدء باستلام معاملات المواطنين المتقدمين للحصول على قطعة أرض سكنية.

وقال العطا في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، إن “التوجيه جاء تنفيذا لمبادرة (داري) التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخاصة بتوزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين، حيث بدأ العمل على تنفيذها”، لافتا إلى “فتح المؤسسات البلدية في اطراف بغداد الباب لاستقبال المواطنين واستلام معاملاتهم ضمن هذه المبادرة الخاصة بمنح المواطنين قطع أراضي سكنية في العاصمة بغداد”.

وأضاف العطا، أن “كوادر المحافظة كانت قد شرعت بالعديد من التحضيرات والعمليات المتعلقة بمبادرة داري لغرض انجاحها وتهيئة كافة الظروف المناسبة للانطلاق بإستلام طلبات المواطنين كخطوة تسبق عملية التوزيع”. منوها أن “عمليات الاستلام الفعلي بدأت في مديرية بلدية ابي غريب وبلدية النصر والسلام التابعتين لحكومة بغداد المحلية”.

وأشاد محافظ بغداد بـ”حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر محافظة بغداد المختصة لانجاح هذه المبادرة”، داعيا المواطنين المتقدمين الى “مراجعة المؤسسات البلدية في اطراف بغداد لتقديم معاملاتهم وتدقيق معلوماتهم”.

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