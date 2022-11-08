محافظة بغداد توجه دعوة للاختصاصات الهندسية للمتقدمين على تعيينات العقود

المستقلة/- وجهت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، دعوة للاختصاصات الهندسية للمتقدمين على تعيينات العقود.

وقالت المحافظة في بيان تلقت المستقلة، إن”على الأسماء المذكورة بمواقع المحافظة الرسمية فقط للمتقدمين على تعيينات العقود وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، على القناة العامة، للاختصاصات الهندسية، إلى مراجعة ديوان المحافظة في منطقة الصالحية (قاعة المؤتمرات في الطابق الأول)، مستصحبين معهم المستمسكات والوثائق التالية، لغرض التأكد من صحة المعلومات المرسلة سابقاً”.

وأضاف أن” تلك الأسماء تأتي للتأكد من صحة معلوماتهم، لاستكمال إجراءات فرز المتقدمين، منوهة إلى” تقليص ساعات عمل اللجان المسؤولة عن استلام بيانات المتقدمين لغاية الساعة 12 ظهراً، مع استمرارها في استلام البيانات للقوائم المنشورة سابقاً”.

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