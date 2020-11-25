محافظة بغداد تخصص 1600 دونم لبناء 10 آلاف وحدة سكنية

المستقلة / – افصحت محافظة بغداد عن ان قرار 315 الخاص بتثبيت العقود والاجراء اليوميين لايمكن تنفيذه الى ما بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2021، في وقت هيأت فيه 1600 دونم في ناحية اللطيفية لتوزيعها بين المستحقين.

وقال مدير بلديات محافظة بغداد المهندس ياسر القريشي في تصريح لصحيفة ”الصباح” : ان المحافظة وفي اطار جهودها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 المتضمن تثبيت موظفي العقود والاجراء اليوميين، وجهت كتابا الى وزارة المالية لغرض تخصيص درجات وظيفية ومبالغ لازمة للقيام بذلك.

ونبه الى ان وزارة المالية اكدت ان هذا القرار لايمكن تنفيذه الا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2021، مشيرا الى ان المحافظة اولت هذا الملف اهمية بالغة لاستحصال هذه الشريحة على حقوقهم اللازمة والاستفادة من خبرتهم في ادارة المشاريع المختلفة.

على صعيد اخر، اوضح محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا لـ”الصباح” ان المحافظة ولغرض حل ازمة السكن هيأت 1600 دونم في منطقة اللطيفية يمكن فرزها الى 10 آلاف وحدة سكنية لتوزيعها بين الشرائح المشمولة من موظفين وشهداء وارامل وغيرها من الفئات المستحقة للاراضي.

وبين ان المحافظة فاتحت دائرة التسجيل العقاري لاعداد ارقام للاراضي وتسجيلها باسم البلدية لتكون جاهزة للتوزيع، مضيفا ان مديرية بلدية اللطيفية ستقوم بتسوية وتعديل الاراضي وقامت بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري لتثبيت حدود المقاطعة مع محافظة بابل لبدء عملية الفرز.

واكد انه سيتم فرز اراض باقضية ونواحي اخرى بمناطق الرشيد والمدائن والنهروان وسيتم شمولها بالخدمات والمدارس والمراكز الصحية، الى جانب الشوارع والطرق لتكون بمثابة مدن سكنية متكاملة.