محافظة بابل توزع 1200 قطعة سكنيَّة بين الشرائح المستحقة

المستقلة/- وزّعت محافظة بابل 1200 قطعة سكنيَّة بين الشرائح المستحقة من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والجرحى ومنتسبي الجيش الابيض.

افاد بذلك مدير عام بلدية الحلة نصر محمد جودة في حديث في تصريح لصحيفة”الصباح”تابعته المستقلة، مضيفا أنَّ “عملية توزيع الاراضي تمت وفق الضوابط الرسمية المعتمدة”، مبينا أنَّ “القسم الكبير من القطع التي تم توزيعها مخدومة بشبكات الماء والكهرباء والبنى التحتية كافة، وهي جاهزة للبناء والسكن”.

وكشف عن أنَّ “الايام القليلة المقبلة ستشهد توزيع مساحة تزيد على 400 دونم اي ما يعادل 2800 قطعة ارض، والتي سيشمل بها العاملون بصفة الاجر اليومي والعقود بحسب القرار رقم  315”.

وتابع جودة في السياق نفسه، أنَّ “اعمال الفرز والتوزيع تتم بالاتفاق مع مديرية زراعة بابل”، منوها بأنَّ “دائرته في طور الاعداد والتنسيق مع دوائر المحافظة ذات العلاقة من اجل اكمال الاجراءات القانونية والادارية الخاصة بالقطع السكنية المذكورة”.

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