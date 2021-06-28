محافظة المثنى تستكمل اجراءات تخصيص الأراضي لبناء 53 مدرسة نموذجية

المستقلة/- استكملت حكومة المثنى المحلية جميع اجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لتشييد 53 مدرسة نموذجية بدفعتها الثانية ضمن تخصيصات القرض الصيني، بينما اعلنت تبرع هيئة الحشد الشعبي بـ 30 الف رحلة الى مدارس المحافظة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر اواخر العام الماضي، تشكيل اللجنة العليا لبناء المدارس، ويكون مقرها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال مدير عام تربية المثنى سعد خضير الريشاوي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “وفدا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء كشف عن الاراضي الخاصة بإنشاء 53 مدرسة شملت اقضية ونواحي: الخضر والدراجي والوركاء والكرامة والسماوة والسوير والهلال والنجمي ضمن الدفعة الثانية”.

يشار الى ان لجنة التربية النيابية كانت قد اعلنت في اذار الماضي، تضمين مشروع بناء 1000 مدرسة من القرض الصيني ضمن قانون موازنة العام الحالي 2021، كما وجهت كتابا الى المحافظات ومديريات التربية كافة لتقديم الأراضي التي سيتم إنشاء المدارس عليها وبحسب النسب السكانية لكل محافظة.

وأضاف أن “هناك جهودا حثيثة ومتواصلة من المديرية بالتعاون مع مهندسي البلديات لتهيئة الأراضي التي ستشيد عليها المدارس ومصادقتها من التسجيل العقاري بحسب طلب وفد الامانة العامة لمجلس الوزراء، والتواصل مع ديوان المحافظة وقسم التخطيط ومستشار المحافظ لشؤون التربية وقسم التخطيط وشعبة الاملاك والاراضي في المديرية العامة للتربية، الذي تكلل بإدراج تلك المدارس ضمن خطة العام الحالي”.

على صعيد متصل، اعلن الريشاوي “تبرع هيئة الحشد الشعبي بـ 30 الف رحلة مدرسية لدعم مدارس المحافظة”، منوها بأن “وصولها سيحل جزءا من معاناة بعض المدارس بسبب النقص في عدد الرحلات الدراسية”.

وذكر أن “حكومة المثنى المحلية كانت قد افتتحت الاسبوع الماضي 18 مدرسة جديدة ضمن مشروع تنمية الاقاليم”.