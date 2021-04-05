محاضرو كربلاء يغلقون مديرية التربية احتجاجا على عدم انصافهم

المستقلة / علي النصر الله / .. أغلق المئات من المحاضرين المجانيين المتظاهرين في كربلاء ، اليوم الاثنين ، مديرية تربية كربلاء احتجاجا على عدم انصافهم بإقرار الموازنة وتحويلهم الى عقود .

وقال عضو اللجنة التنسيقة في محافظة كربلاء صادق حسن الحسيني في تصريح لــــ ( المستقلة )  نطالب “الحكومة و أعضاء مجلس النواب بإنصاف شريحة المحاضرين المجانين الذين أسهموا بنجاح العملية التعليمية لأكثر من اربعة الى خمسة سنوات بلا مقابل وتحويلهم الى عقود  “.

واضاف كما “نطالب بتعديل الفقرة الخاصة بالمحاضرين في الموازنة قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية ” . وهدد المتظاهرون “بالتصعيد والاستمرار بالتظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم  “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مسرح إسطنبولي يطلق مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة

اخبار العراق

محاضرو كربلاء يغلقون مديرية التربية احتجاجا على عدم انصافهم

اخبار العراق

الجامعة الامريكية في بغداد توقع مذكرة تفاهم مع مجلس القضاء الاعلى

اخر الاخبار

رسمياً.. انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازي

اخر الاخبار

السعودية تكشف عن ضوابط وشروط عمرة رمضان

اخبار مصر

توجيه عاجل من السيسى بشأن منافذ أهلاً رمضان

اخبار الاردن

الديوان الملكى الأردنى يكشف عن تطورات جديدة لأزمة الأمير حمزة

اخبار الاردن

الديوان الملكى الأردنى يكشف عن تطورات جديدة لأزمة الأمير حمزة

اخر الاخبار

فيديو.. “بهذا المهر” سعودي يعرض الزواج على بدور البراهيم

اخر الاخبار

قناة السويس توجه رسالة للعالم بعد أسبوع من إعادة تشغيل المجرى الملاحى

اخر الاخبار

النيابة العامة المصرية تحيل متهمين بواقعة مرتبطة بقضية الفيرمونت للجنايات

رياضية

مكتشف محمد صلاح يكشف موقفه من الاستمرار مع ليفربول

رياضية

دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية العراقية

اخر الاخبار

كلاكيت ثالث مرة .. إصدار حكم الإعدام بحق “سفاح الجيزة” في مصر

اخبار مصر

التعليم المصرية تكشف عن السبب فى إدخال الكتابة الهيروغليفية بالمناهج 

اخر الاخبار

المجلس الرئاسى الليبيى يعلن تشكيل المفوضية العليا للمصالحة الليبية

اخر الاخبار

سلطنة عمان تمنع دخول البلاد على غير المواطنين وحاملي الإقامة