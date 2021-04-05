محاضرو كربلاء يغلقون مديرية التربية احتجاجا على عدم انصافهم

المستقلة / علي النصر الله / .. أغلق المئات من المحاضرين المجانيين المتظاهرين في كربلاء ، اليوم الاثنين ، مديرية تربية كربلاء احتجاجا على عدم انصافهم بإقرار الموازنة وتحويلهم الى عقود .

وقال عضو اللجنة التنسيقة في محافظة كربلاء صادق حسن الحسيني في تصريح لــــ ( المستقلة ) نطالب “الحكومة و أعضاء مجلس النواب بإنصاف شريحة المحاضرين المجانين الذين أسهموا بنجاح العملية التعليمية لأكثر من اربعة الى خمسة سنوات بلا مقابل وتحويلهم الى عقود “.

واضاف كما “نطالب بتعديل الفقرة الخاصة بالمحاضرين في الموازنة قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية ” . وهدد المتظاهرون “بالتصعيد والاستمرار بالتظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم “.