مجهولون يسرقون 40 مليون من صاحب صيرفة وسط العمارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أقدم مسلحون، مساء امس الجمعة، على إيقاف مركبة صاحب مكتب صيرفة في ميسان وسرقة مبلغ 40 مليون دينار كانت بحوزته أثناء خروجه من مكتبه.

وذكر مصدر أمني لـ(المستقلة) ” أن مسلحين يستقلون دراجة نارية لحقوا بمركبة صاحب مكتب الصيرفة وأوقفوه بالقرب من حي الجمعيات وسط مدينة العمارة وسرقوا منه مبلغاً كان بحوزته يقدر بـ 40 مليون دينار تحت تهديد السلاح”.

وأضاف أن القوات الأمنية وصلت لمكان الحادث وفتحت تحقيقا به دون ذكر تفاصيل أكثر.

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