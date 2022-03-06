مجموعة mbc تهدد بالتصعيد بسبب الإساءة لها

المستقلة /- ردا على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين في مصر حول إستدعاء الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر، بقناة Mbc مصر بتهمة مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وضعف تقييم القناة، هددت النقابة بالتصعيد القانوني، لما رأته المجموعة من تجاوز نقابي.

وأكدت Mbc مصر انها تضع بين أساسيات عملها احترام الثوابت الوطنية، وتعلي من شأن القيم المُجتمعية، وترسخ الأفكار الإيجابية الخلاقة التي تُضيف الكثير للمجتمع المصري والعربي، وأشارت انها لا تقدم أي عمل برامجي أو درامي يُسيء للمُجتمع.

كما أكدت أن الإعلامي شريف عامر لم يرتكب المخالفات المهنية وإهانة الشعب المصري، وإدعاءات النقابة غير صحيحة، فهو يُطبق كل المعايير المهنية، وبرنامج “يحدث في مصر” نموذجاً مهني منضبط ومحترف، ويضم نُخبة من أبرز الإعلاميين المصريين، كما انه يدعم في كل حلقاته لكل القضايا الوطنية والإنجازات والنجاحات الغير مسبوقة التي تشهدها مصر في مُختلف المجالات.

يذكر ان نقابة الإعلاميين في مصر برئاسة الدكتور طارق سعده قد أصدرت قرارا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة Mbc مصر، بسبب ما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي تم استضافته في البرنامج، وصرح ان “ثلاث أرباع الزيجات في مصر حرام، وغير القادر على الباءة زواجه حرام، وهناك من يتعاطى أدوية من اجل الولادة أيضا حرام، مااثار الجدل في الشارع المصري والوسط الإعلامي، وشددت حينها النقابة على أن المحتوى الإعلامي المقدم على القناة من خلال تقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة هو ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق.

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