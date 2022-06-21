مجموعة شركات شل في العراق تضع خطط لمعالجة الغاز المصاحب

المستقلة/- قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شل في العراق والإمارات علي الجنابي، إن خطط مشروع شل المشترك للحصول على غاز العراق لتكثيف عملياته تتوقف على ثلاثة حقول نفط جنوبية تصل إلى مستوى إنتاجها الذروة للسماح للمشروع المشترك بمعالجة المزيد من الغاز المصاحب.

وأضاف في تصريح صحفي، انه “بموجب العقد المبرم مع الحكومة العراقية، من المفترض أن تزيد شركة غاز البصرة من قدرة معالجة الغاز الحالية من حوالي 1 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 2 مليار قدم مكعب في اليوم عن طريق معالجة الغاز من غرب القرنة 1 والرميلة والزبير في جنوب العراق”.

واوضح الجنابي إن “شركة BGC ( شركة غاز البصرة) تعمل حاليًا على بدء تشغيل طاقمين، كل منهما بطاقة 200 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول النصف الثاني من العام المقبل، طاقمان جديدان من أصل خمسة من المفترض أن يتم بناؤهما لتصل إلى 2 مليار قدم مكعب / يوم”.

وتابع “إننا نجري عددًا من الدراسات في الوقت الحالي للنظر في الطاقم 3 ، ولكن القليل منها مرتبط بنوع البنية التحتية المطلوبة ، وقليلًا منها مرتبط بالفعل بالإنتاج الأولي والإنتاج الأولي المتاح اليوم لدعم من تلك الحقول الثلاثة”.

BGC هو مشروع مشترك مدته 25 عامًا يضم شركة غاز الجنوب المملوكة للدولة بحصة 51٪ ، وشركة شل بنسبة 44٪ وشركة ميتسوبيشي كورب بنسبة 5٪.

وتساءل الجنابي هل بالإمكان لحقول النفط المقدرة للوصول الى مستوى الذروة المتفق عليه؟ وفي أي إطار زمني؟، مجيباً بالقول “في حال لم يكن الأمر كذلك، فسنحتاج إلى النظر في مجالات أخرى محتملة، وهذا جزء من العقد، ليس هناك فائدة من إنشاء القدرة اليوم وتركها عاطلة”.

وقال وزير النفط إحسان إسماعيل في 19 حزيران / يونيو إن العراق يأمل في زيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى 8 ملايين برميل في اليوم في العام 2027. وقد أعطى سابقًا جداول زمنية مختلفة للوصول إلى هذا الهدف، والذي يعتمد جزئيًا على الاتفاقات مع شركات النفط العالمية حول مستويات الذروة للحقول التي يعملون فيها بشكل رئيسي في جنوب العراق.

وينتج العراق ، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 5 ملايين برميل في اليوم ، بشكل أساسي الغاز المصاحب من النفط ، وتقوم شركة غاز البصرة بمعالجة حوالي 30٪ من الغاز المنتج في العراق.

ومع ذلك ، لا يزال العراق ثاني أكبر دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا ، وفقًا للبنك الدولي.