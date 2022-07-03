مجموعة شركات تركية تبدي رغبتها الاستثمار في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت غرفة تجارة كربلاء، عن رغبة الجمعية الدولية للصناعيين الأتراك أوسياد (USIAD ) التي تضم 25شركة تجارية الاستثمار في المحافظة، منوهة الى توقيع مذكرة تفاهم بحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي بين الجانبين .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) على هامش اللقاء ، إن “الحكومة المحلية تدعو الشركات التركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في المحافظة “،

وأشار الى “توفير العديد من المقومات التي تميزها عن باقي المحافظات وأهمها الأمن والاستقرار، وكذلك الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار العراقي والقوانين الاخرى الساندة “.

من جانبه أبدى رئيس الجمعية الدولية للصناعيين الأتراك نواف كليك اوسياد، رغبة الشركات التركية ورجال الأعمال البالغة عددها 25 شركة مختلفة الاختصاصات الاستثمار في كربلاء ، أضافة الى التعاون وتعزيز التواصل التجاري لتحقيق نتائج طيبة بين العراقيين والأتراك “.

و قال رئيس غرفة تجارة كربلاء زمان صاحب ، لمسا من الجانب التركي مدى حسن الثقة والمصداقية في التعامل “، مؤكدا إن “تلك المصداقية اعطت مساحة واسعة لرجال الاعمال لتنفيذ مشاريع مستدامة في كافة القطاعات ، الهدف منها تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم وتشجيع قطاع الاعمال في كلا البلدين “.

ودعا الى تعزيز هذه الثقة من خلال التعاون ، وإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الشركات والتجار في المحافظة “.

الى ذلك دعا قائممقام مركز مدينة كربلاء حسين المنكوشي، الشركات التركية الى الدخول الى السوق الاقتصادي ومنافسة باقي الشركات الاجنبية التي أصبحت لها دور في اعمار وتطوير المدينة في تنفيذ مشاريع مهمة داخل كربلاء المقدسة “.