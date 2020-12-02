مجموعة حكومية صينية ترغب الاستثمار في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مجموعة جينا جيز هوبا الصينية الحكومية ، اليوم الاربعاء، الرغبة في الاستثمار والعمل في محافظة كربلاء بعد التنسيق مع الحكومة المحلية .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه شركة ( CGGC ) مجموعة جينا جيز هوبا الصينية الحكومية ، إن “الشركة اعربت عن رغبتها بالعمل في المحافظة والتنسيق مع الحكومة المحلية “.

وأضاف كما ” بحثنا خلال اللقاء اليات تمويل وتنفيذ المشاريع من خلال الاتفاق العراقي الصيني ، فضلا عن مناقشة أهم المشاريع الاستراتيجية التي بحاجة اليها المحافظة “.

واشار الى إن “الحكومة المحلية مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم الى الشركات التي تعمل في المحافظة من اجل انجاز مشاريعها بوقت قياسي وبجودة عالية “.