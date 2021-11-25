مجلس وزراء الداخلية العرب يبدي ارتياحه لفوز مرشحي الدول العربية لمنظمة الإنتربول

المستقلة/-  أعرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان عن ارتياحه البالغ بفوز اللواء أحمد ناصر الريسي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة بمنصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ” الإنتربول”، في الإنتخابات التي جرت خلال الدورة (89) للجمعية العامة للإنتربول، التي عقدت بمدينة اسطنبول التركية خلال الفترة 23 – 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وبفوز الفريق خالد مهدي إبراهيم الإمام مرشح جمهورية السودان لعضوية اللجنة التنفيذية عن قارة إفريقيا، وكذلك فوز مرشحي الجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية لفوزهم بعضوية لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول.

وثـمن كومان عالياً جهود ممثلي الدول العربية وتكاتفهم لدعم المرشحين العرب، والذي كان له دور كبير في تحقيق هذا النجاح، مؤكداً أن فوزهم بهذه المناصب الرفيعة والهامة سيكون رافداً من روافد الحضور العربي في هذه المنظومة الشرطية العالمية، وسينعكس إيجابا على صورة الأمن العربي.

وأشار الى أن هذا الفوز سيعزز من المواقف العربية من القضايا المطروحة على جداول أعمال مختلف الاجتماعات التي تنعقد في نطاق منظمة “الإنتربول”، خاصة أن المرشحين يتمتعون بكفاءة عالية وخبرات ثرية تمكنهم من تمثيل منطقتنا العربية أحسن تمثيل وتفعيل مستوى أدائها في هذه المنظمة العريقة، متمنيا لسعادتهم كل التوفيق والسداد في مهامهم العملية الجديدة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رصد متحورة جديدة من كوفيد-19 في جنوب افريقيا

اخر الاخبار

مجلس وزراء الداخلية العرب يبدي ارتياحه لفوز مرشحي الدول العربية لمنظمة الإنتربول

اخبار فلسطين

حجب صفحات إخبارية على الفايسبوك يثير الجدل في فلسطين

اخبار العراق

مصادر : تصاعد الخلافات بين اطراف الاطار التنسيقي بسبب تفاوت الرؤى

اخبار العراق

الصحة توافق على منح بطاقة اللقاح الدولية للمسافرين بعد تلقي جرعة واحدة

اخبار العراق

البنك الدولي يؤكد.. موارد العراق المائية ستشهد انخفاضاً بنسبة 20 % عام 2050

اخبار العراق

برهم صالح يبحث مع السفير الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين

اخبار العراق

برهم صالح يبحث مع السفير الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين

اخر الاخبار

تركيا والامارات توقعان على 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة

اخر الاخبار

الليرة اللبنانية تسجل هبوطا قياسيا جديدا اليوم الخميس

اخر الاخبار

جامعة الجزائر 3 تنظم ملتقى حول الخصوصية في تطبيقات وسائط التواصل الاجتماعي

اخبار العراق

حقوق الصحفيين: سلطات الإقليم مارست العنف  ضد وسائل الإعلام في السليمانية

اخر الاخبار

افتتاح أشغال المؤتمر الجهوي الإفريقي للجنة الدولية للري والصرف CIID ال5 بمراكش

اخبار العراق

تخصيص (100) دونم ‏لتوزيعها كقطع اراضي على موظفي وزارة العدل

اخر الاخبار

الإعلام والفضائيات.. ومخاطر فقدان المصداقية!!

اخبار العراق

دواي يناقش مع التخطيط والجسور اكمال مشاريع محافظة ميسان وادراج اخرى

اخبار العراق

محافظة كربلاء تشهد انطلاق النقل العام كمرحلة أولى وتبدأ بخمسة خطوط