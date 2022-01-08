مجلس : تراجع احتياطيات العالم من الذهب والعراق يحافظ على مركزه

المستقلة /- أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم السبت، تراجع احتياطيات العالم من الذهب بعد قيام البنوك المركزية للدول ببيع كميات كبيرة من الذهب خلال شهر واحد، فيما حافظ العراق على مركزه العالمي.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر كانون الثاني لعام 2022 وتابعته المستقلة؛ ان “احتياطي العالمي للذهب تراجع نتيجة قيام البنوك المركزية ببيع كميات كبيرة منه وبواقع 21.5 طن من الذهب”، مبينة ان “أوزبكستان باعت من الذهب بمقدار 21.5 طن لتصل إلى 353.6 طن، فيما باعت تركيا 7 أطنان وروسيا 3.1 طن وجمهورية قيرغيزستان 1.4 طن”.

واضاف ان “مجموعة صغيرة من المشترين المنتظمين اشترت كميات من الذهب وهي كازاخستان 4.3 طن، بولندا 3.4 طن، الهند 2.8 طن، وأيرلندا 0.7 طن”.

واشار الى ان “العراق حافظ على مركزه العالمي 39 للشهر السادس على التوالي من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 96.4 طن وهي تمثل 9% من باقي احتياطاته الاخرى”.

واوضح ان “العراق حافظ أيضا على مرتبته الخامسة عربيا بعد كل من السعودية وليبيا والجزائر ولبنان”، مبينا ان “مجموع حيازة الذهب لدى الدول العربية الخمسة تبلغ 996.5 طنا”.

ولفت الى ان ” الولايات المتحدة ما زالت تتربع باقي الدول باكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 ألف طن تليها ألمانيا 3.359 الف طن ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 الف طن، فيما تذيلت سورينام بالمرتبة 100 وبواقع 1.5 طن تسبقها اليمن وبواقع 1.6 طن”.

يذكر أن المجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.