مجلس الوزراء يوافق على شطب مبالغ تجهيز زيت الغاز إلى المولدات الأهلية

المستقلة/- وافق مجلس الوزراء، على شطب المبالغ المترتبة على وزارة النفط عن تجهيز زيت الغاز إلى المولدات الأهلية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، أن”المجلس وافق على شطب المبالغ المترتبة بذمة وزارة النفط عن تجهيـز كميات من منتوج زيت الغاز من الوزارة إلى المولدات الأهلية مجانا”.

وأضاف البيان “نص القرار على تولى وزارة المالية خصم المبالغ المذكورة في جداول وزارة النفط من حصة الخزينة العامة المترتبة بذمة شركة توزيع المنتجات النفطية”.

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