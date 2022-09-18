مجلس الوزراء يمنح التربية صلاحية التعاقد المباشر لطباعة المناهج المدرسية

وزارة التربية العراقية

المستقلة / – قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتياديـة الثالثة والثلاثين المنعقدة في ۲۰۲۲/۹/۱۳ منح وزارة التربية صلاحية التعاقد المباشر لطباعة المناهج المدرسية مع المطابع المبينة في الفقرة ادناه.

واستثنى المجلس / في بيان للامانة العامة / بموجب القرار الوزارة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ( ٢ لسنة ٢٠١٤ ) ،على أن يكون التعاقد ضمن إجمالي المبلغ المتبقي من الإنفاق الفعلي لوزارة التربية للسنة السابقة دون التقيد بالأبواب والفروع .

واشار قرار المجلس الى ان تكون المطابع المشمولة بالاستثناء ( شركة النهرين ، التعليم العالي ، شبكة الاعلام العراقي ، العمال ، الكفيل ، التبوغ ).

اقرأ المزيد
اخبار العراق

وزير الداخلية : دخول أكثر من 4 ملايين زائر اجنبي خلال زيارة الأربعينية

اخبار العراق

بدءاً من الأربعاء المقبل..فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية

اخبار العراق

المنتخب الوطني يستعد للمُشاركةِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة

اخبار العراق

محلل : السوداني قد يمرر شريطة حصول السنة والاكراد على بعض التنازلات

اخبار العراق

الفتح : محمد شياع السوداني مازال مرشح الاطار لرئاسة الحكومة الجديدة

اخبار العراق

دولة القانون : استقالة وزير المالية سيتم طرحها داخل مجلس النواب

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزير الداخلية : دخول أكثر من 4 ملايين زائر اجنبي خلال زيارة الأربعينية

اخبار العراق

المنتخب الوطني يستعد للمُشاركةِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة

اخبار العراق

الفتح : محمد شياع السوداني مازال مرشح الاطار لرئاسة الحكومة الجديدة

اخبار العراق

دولة القانون : استقالة وزير المالية سيتم طرحها داخل مجلس النواب

اخر الاخبار

ديربي اسباني.. ريال مدريد يحل ضيفًا ثقيلا على جاره أتلتيكو

اخر الاخبار

الدوري الايطالي : قمة كروية نارية بين نادي ميلان وضيفه نابولي

اخبار العراق

مصرف الرافدين يصدر توضيحاً بشأن قروض المشاريع الصغيرة

اخبار العراق

مصرف الرافدين يصدر توضيحاً بشأن قروض المشاريع الصغيرة

اخبار العراق

مجلس الوزراء يمنح التربية صلاحية التعاقد المباشر لطباعة المناهج المدرسية

اخبار العراق

الاتحاد يعقد اجتماعا لمناقشة قضايا تخص إقليم كوردستان والعراق

اخر الاخبار

تقرير يقدم اهم النصائح المعتمدة لجعل أطفالك يجربون أشياء جديدة

اخبار العراق

تقرير : ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا لتصل لـ 340 الف برميل يوميا

اخر الاخبار

بايدن يحذر بوتين من استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية في أوكرانيا

اخر الاخبار

صحيفة : برشلونة يرغب في التعاقد مع الإيطالي جورجينهو

اخر الاخبار

يوتيوب يعمل على تغيير إعلانات الفيديو الأفقية إلى تنسيقات عمودية

اخر الاخبار

ترامب : الألمان سيخسرون بلادهم بسبب انخفاض الطاقة الروسية

اخبار العراق

اعلاميو كربلاء يعلنون مقاطعة أي  مؤتمر سيعقد ما لم يحضر وزير النقل