مجلس الوزراء يمنح التربية صلاحية التعاقد المباشر لطباعة المناهج المدرسية

المستقلة / – قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتياديـة الثالثة والثلاثين المنعقدة في ۲۰۲۲/۹/۱۳ منح وزارة التربية صلاحية التعاقد المباشر لطباعة المناهج المدرسية مع المطابع المبينة في الفقرة ادناه.

واستثنى المجلس / في بيان للامانة العامة / بموجب القرار الوزارة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ( ٢ لسنة ٢٠١٤ ) ،على أن يكون التعاقد ضمن إجمالي المبلغ المتبقي من الإنفاق الفعلي لوزارة التربية للسنة السابقة دون التقيد بالأبواب والفروع .

واشار قرار المجلس الى ان تكون المطابع المشمولة بالاستثناء ( شركة النهرين ، التعليم العالي ، شبكة الاعلام العراقي ، العمال ، الكفيل ، التبوغ ).