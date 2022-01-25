مجلس الوزراء يقرر نقل ملكية ارض مسرح الرشيد الى وزارة الثقافة

المستقلة/- قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء نقل ملكية الأرض المشيد عليها مسرح الرشيد الى وزارة الثقافة.

وكتب مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيد حمادة على صفحته في موقع الفيسبوك “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ولدعم الحركة الفنية في البلد …. مجلس الوزراء يصوت على نقل ملكية الارض المشيد عليها مبنى مسرح الرشيد والتي تعود ملكيتها لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات / دائرة الاسكان الى وزارة الثقافة / دائرة السينما والمسرح مع اطفاء المبلغ”.

وكانت وزارة الإسكان قد طالبت بدعوى قضائية مديرية السينما والمسرح بإخلاء الأرض المشيد عليها بناية المديرية ومسرح الرشيد وتسليمها خلية من أي مشيدات، بزعم عائديتها لوزارة الإسكان، رغم أن المسرح والدائرة قد تم بنائها منذ عام 1979 ووجود قرارات بنقل عائديتها الى مديرية السينما والمسرح كما كشفت وثائق تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار طلب وزارة الإسكان غضب واستنكار مجموع الفنانين والمثقفين العراقيين الذين اطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتصدي الى هذا الامر، فيما نظم كبار الفنانين العراقين اليوم وقفة احتجاجية في باحة مسرح الرشيد رللتعبير عن رفضهم لهدم المسرح واستعدادهم للتضحية دون ذلك.