مجلس الوزراء يشكل لجنة عليا لإغاثة النازحين برئاسة وزيرة الهجرة

المستقلة /- أصدر مجلس الوزراء الأمر الديواني رقم (40 لسنة 2021)، المتضمن تأليف اللجنة العليا لإغاثة النازحين برئاسة وزير الهجرة والمهجرين.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ” ان اللجنة تتولى مهمات دعم مساعدة النازحين ومتابعتهم في حال الطوارئ وإعادة استقرارهم واندماجهم عند العودة، وكذلك تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصل المُحرّرة”.

وتتألّف اللجنة من 16 جهة حكومية، فيها نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، وممثلون عن 11 وزارة لا تقل درجتهم الوظيفية عن وكيل وزير، إلى جانب رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، فضلا عن ممثلين عن مركز العمليات الوطني، ومديرية الدفاع المدني، وقيادة العمليات المشتركة، ودائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

تقرّر ذلك في سياق متطلبات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المرقمة (328 لسنة 2014)، و (457 لسنة 2019)، و (100 لسنة 2021).

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