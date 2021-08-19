مجلس الوزراء يستثني مشروعي فندق شط العرب والشقق الرياضية من الإعلان بعرض الفرص الاستثمارية

المستقلة/-قرّر مجلس الوزراء، استثناء مشروعي (فندق شط العرب والمولات والشاليهات، والمول والشقق الفندقية التابعة لمدينة الرياضية) في محافظة البصرة، من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المتعلق بعرض الفرص الاستثمارية عن طريق الإعلان، بعد إكمال الوزارة إجراءاتها المأخوذة بسحب العمل من الشركة المنفذة أو أي إجراءات تنفذها الوزارة.

كما تضمّن القرار، تكليف الشركة العامة للاستثمارات الرياضية التابعة إلى وزارة الشباب والرياضة، بالتفاوض مع الشركات المختصة؛ لمنح الفرصة الاستثمارية، والوصول إلى بنود تعاقدية وفقاً لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006) وتعديلاته.

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