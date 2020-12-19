مجلس الوزراء يرحل التصويت على الموازنة ليوم غد لعدم الاتفاق

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المستقلة //.. اخفق مجلس الوزراء العراقي في الجلسة الطارئة التي عقدها اليوم السبت بالمصادقة على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021 لغرض ارسالها الى البرلمان بهدف اقرارها.

وقال مصدر لل( المستقلة) إن “المجلس قرر تأجيل جلسته الطارئة المقرر انعقادها هذا اليوم إلى يوم غد الأحد والتي كانت من المقرر ان تشهد التصويت على قانون الموازنة للعام المقبل”.

من جهته قال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في بيان مقتضب، ان مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2021، يوم غد الأحد .

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي خلال الايام 140 الف دينار مقابل 100 مئة دولار وهو ارتفاع غير مسبوق ولم تشهده اسواق العملة طيلة السنوات القليلة الماضية.( النهاية)

 

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