مجلس الوزراء يحديد بدلات إيجار الأراضي الزراعية بالدينار للدونم الواحد

المستقلة /- أقر مجلس الوزراء، توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة الزراعة، بشأن تحديد بدلات إيجار الأراضي الزراعية بالدينار للدونم الواحد .

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزارء في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، أن “مجلس الوزراء، أقر توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة الزراعة، بشأن تحديد بدلات إيجار الأراضي الزراعية بالدينار للدونم الواحد، كخط شروع عند الإعلان بالمزايدة العلنية المقرة بموجب قرار هيئة الرأي رقم (15) في الجلسة الخامسة المُنعقدة بتأريخ 10/10/2019، استناداً إلى أحكام البند (ثالثاً) من القرار رقم (44 لسنة 1997) بحسب الآتي:

1. الأراضي المروية:

أ‌. المستصلحة كلياً (7000) دينار، فقط سبعة آلاف دينار.

ب‌. المستصلحة جزئياً (5000) فقط خمسة آلاف دينار.

ج‌. غير المستصلحة (3000) فقط ثلاثة آلاف دينار.

د‌. ضفاف الأنهار (شواطئ) (8000) دينار، فقط ثمانية آلاف دينار.

2. الأراضي الديمية:

أ‌. فيها آبار (1000) دينار، فقط ألف دينار.

ب‌. لا يوجد فيها آبار (500) دينار، فقط خمسمائة دينار.

يجري احتساب بدلات الإيجار على المساحة الداخلة في الخطة الزراعية، ولا يجري استيفاء بدلات الإيجار عن المساحات غير المشمولة بالخطة الزراعية وغير المستغلة فعلياً، بتأييد من الجهات المعنية في المديريات الزراعية في المحافظات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة العمل : المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي وصل الى 561 الفاً

اخر الاخبار

سعر نفط خام البصرة الخفيف يسجل اعلى خامات اوبك

اخبار العراق

الطيران المدني تعلن عن إطلاق منصة عراق مسافر في مطارات البلاد

اخبار العراق

وزير المالية يترأس لجنة اعداد استراتيجية الموازنة للمدى المتوسط 2022-2024

اخر الاخبار

استطلاع : 61 % من الأمريكيين لديهم زيادة في الوزن منذ تفشي كورونا

اخبار العراق

الأرصاد الجوية : ارتفاع على درجات الحرارة الخميس

اخبار العراق

العقابي : القطاع الخاص يعاني بسبب تخبط الحكومة في سياستها الاقتصادية

اخبار العراق

العقابي : القطاع الخاص يعاني بسبب تخبط الحكومة في سياستها الاقتصادية

اخبار العراق

التجاره تعلن عن فتح باب الاستيراد لـ50 ألف طن من الطماطم

اخر الاخبار

أصغر دولة في العالم.. يعيش بها 5 أشخاص فقط ومعروضة للبيع!

الاخبار

الرافدين يقرر خفض مقدمة شراء شقق بسماية السكني إلى 10%

اخر الاخبار

الخليل : استشهاد مسنة فلسطينية دهسا

اخر الاخبار

ميشال عون : من يسرق أموال الناس يسرق وطنًا

اخر الاخبار

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

اخر الاخبار

في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة .. تركيا تسجل 276 وفاة وأكثر من 50 ألف إصابة كورونا

اخر الاخبار

تنفيذ هجوم بريطاني على تنظيم داعش في العراق الشهر الماضي

اخر الاخبار

بميزات الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل جديدة حول ساعة “Huawei Watch 3”