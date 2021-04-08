مجلس الوزراء يحديد بدلات إيجار الأراضي الزراعية بالدينار للدونم الواحد

المستقلة /- أقر مجلس الوزراء، توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة الزراعة، بشأن تحديد بدلات إيجار الأراضي الزراعية بالدينار للدونم الواحد .

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزارء في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، أن “مجلس الوزراء، أقر توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة الزراعة، بشأن تحديد بدلات إيجار الأراضي الزراعية بالدينار للدونم الواحد، كخط شروع عند الإعلان بالمزايدة العلنية المقرة بموجب قرار هيئة الرأي رقم (15) في الجلسة الخامسة المُنعقدة بتأريخ 10/10/2019، استناداً إلى أحكام البند (ثالثاً) من القرار رقم (44 لسنة 1997) بحسب الآتي:

1. الأراضي المروية:

أ‌. المستصلحة كلياً (7000) دينار، فقط سبعة آلاف دينار.

ب‌. المستصلحة جزئياً (5000) فقط خمسة آلاف دينار.

ج‌. غير المستصلحة (3000) فقط ثلاثة آلاف دينار.

د‌. ضفاف الأنهار (شواطئ) (8000) دينار، فقط ثمانية آلاف دينار.

2. الأراضي الديمية:

أ‌. فيها آبار (1000) دينار، فقط ألف دينار.

ب‌. لا يوجد فيها آبار (500) دينار، فقط خمسمائة دينار.

يجري احتساب بدلات الإيجار على المساحة الداخلة في الخطة الزراعية، ولا يجري استيفاء بدلات الإيجار عن المساحات غير المشمولة بالخطة الزراعية وغير المستغلة فعلياً، بتأييد من الجهات المعنية في المديريات الزراعية في المحافظات.