مجلس الوزراء يؤيد مبادرة الكاظمي لتجاوز الأزمة السياسية

المستقلة/- أيد مجلس الوزراء المبادرة التي قدمها رئيسه مصطفى الكاظمي مساء أمس، والتي حظيت بدعم سياسي داخلي وخارجي.

وقال بيان عن مكتب رئيس الوزراء أن الكاظمي ترأس ، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة تطورات الأحداث في البلاد، إلى جانب بحث عدد من الملفات الأساسية، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها.

وأشار الى ان الكاظمي استعرض في بداية الجلسة الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها البلد، وجدد دعوته إلى ضرورة تضافر الجهود لإحلال الاستقرار ونزع فتيل الأزمات.

واستضاف مجلس الوزراء نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وعدداً من القادة الأمنيين، الذين استعرضوا الوضع الأمني في البلد، وقدموا تقييماً أمنياً للحدود العراقية – التركية.

وفي ضوء ما تمت مناقشته، وافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات لجنة التقييم الأمني للحدود العراقية – التركية المرافقة ربطاً، التي تتضمن تمويل (30) مليار دينار من النص المذكور في قانون الأمن الطارئ المنشور في الجريدة الرسمية بتأريخ 4 تموز 2022، منها 20 مليار دينار لبناء المخافر، و10 مليارات دينار للآليات.

وتقوم وزارة المالية بتمويل قيادة قوات الحدود بمبلغ (42) مليار دينار، بحسب الآلية المذكورة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، وتحويلها إلى قيادة العمليات المشتركة ، مع استثناء هذه المشاريع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

وفي سياق الجلسة قدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال تقريراً مفصلاً عن التحضيرات الجارية لاستضافة خليجي (25) في محافظة البصرة، واستعراض نتائج اللجان التي شكلتها الوزارة، ورصد المبالغ المالية لإقامة البطولة التي ستكون كرنفالاً رياضياً كبيراً.

وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء بتلبية جميع متطلبات البطولة، وبما يضمن نجاح العراق في استضافة خليجي 25، ولقاء الأشقاء في البصرة. وبعد مناقشة ملف بطولة خليجي (25) قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

– تحويل المبالغ اللازمة من الميزانية التشغيلية للبترودولار أو المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة إلى وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المتطلبات (1، و2) في كتاب وزارة الشباب والرياضة واستثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود؛ لإكمال إجراءات التعاقد.

– تمويل مبلغ 3 مليارات دينار للتعاقد مع الملاك التدريبي بحسب قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022.

– استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لأغراض بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وجهود وزارة الصحة المستمرة في مواجهة جائحة كورونا، وتواصل إجراءاتها في توفير العلاجات الطبية، وتأمين اللقاحات في المنافذ الصحية بعموم العراق.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر قراراته بشأنها.