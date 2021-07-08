مجلس الوزراء : قرض جديد للكهرباء بقيمة 50 مليار العراقي

المستقلة /- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموافقة على إقراض شركات وزارة الكهرباء للنهوض بواقع المنظومة الكهربائية.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، أن “مجلس الوزراء قرر بجلسته الاعتيادية السادسة والعشرين المنعقدة في 6/7/2021، ما يأتي:

إقراض شركات وزارة النفط الرابحة شركات وزارة الكهرباء مبلغ (50000000000) خمسين مليار دينار؛ للنهوض بواقع المنظومة الكهربائية، على أن يُسدد المبلغ بعد سنة واحدة”.

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