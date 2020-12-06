مجلس النواب ينهي مناقشة قانون خاص بحقوق الناجيات الايزيديات

المستقلة / – قدمت مفوضية حقوق الانسان مقترحا رسميا لتعديل مسودة قانون (حقوق الناجيات الايزيديات) ليشمل جميع المختطفين والناجين من ايدي عصابات “داعش” الارهابية بصرف النظر عن العرق والديانة .

وافاد عضو المفوضية الدكتور علي البياتي في تصريح لصحيفة”الصباح”تابعته المستقلة ، بان مجلس النواب انهى مؤخرا مناقشة قانون خاص بحقوق الناجيات الايزيديات اللاتي وقعن بقبضة عصابات “داعش” الارهابية تمهيدا لاقراره انصافا لهذه الشريحة التي عانت كثيرا، بيد ان ذلك يعد تجاهلا لمعاناة بقية الاقليات والمكونات التي عانت من الممارسات الاجرامية للعصابات

الاجرامية.

وافصح عن وجود مختطفين من المكون التركماني على ايدي ظلاميي “داعش” وصل عددهم الى 1300 بينهم 450 امرأة وفتاة و120 طفلاً، كاشفا عن ان الاعداد المذكورة لم يعد منهم على قيد الحياة سوى 46 اعمارهم دون العشرين وفقدوا جميع افراد اهاليهم وذويهم، مشيرا الى حاجتهم لدعم حقيقي لاسيما انه لم يتم تقديم اي خدمة او تأهيل نفسي واجتماعي لهم من قبل اية جهة .

ونبه البياتي على أن المفوضية طالبت ايضا بان يشمل القانون فقرات تخص الاطفال الذين تم تزويج امهاتهم قسرا، الى جانب شمولهم بفقرات تخص الاشخاص المتسببين بحالات الاعتداء والعنف الجنسي، اذ يجب محاكمتهم كون القوانين العراقية لا تضم فقرات تتناول العنف الجنسي في حال النزاعات، علما انها تعد جرائم دولية بحسب المعايير المعتمدة لذا يجب ان يتم شمول جميع هذه الفقرات ليحقق هذا القانون العدالة الانتقالية بين المكونات التي تضررت من بطش وارهاب عصابات “داعش” الاجرامية.