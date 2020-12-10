مجلس النواب يناقش قانون يعامل الفلسطينين اسوة بالعراقيين

المستقلة.. ناقش البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، قانونا يعيد للفلسطينيين حقوقهم المدنية والتعامل بالمثل مع العراقي بنفس الحقوق باستثناء حصوله على الجنسية العراقية وخدمة العلم او في المواقع الوظيفية الحساسة.

وعقد السفير الفلسطيني أحمد عقل سلسلة من اللقاءات اثمرت بحصوله على نتائج طمأنت الفلسطينيين المتواجدين في العراق منذ سبع عقود.

وفي وقت سابق تعهد السفير الفلسطيني بأن تعود جميع الحقوق لهم بعد أن تم إلغاء فقرة تنظم مساءلة الاجانب في العراق ليقع الفلسطينيين ضحية لها وبالتالي صار التعامل معهم كضيوف جدد رغم ان تواجدهم في العراق منذ العهد الملكي واغلبهم مواليد العراق.

ونشر الصحفي الفلسطيني نبيل سمارة على صفحته في الفيس بوك منشورا مرفق بتقرير صادر عن مجلس النواب العراقي يبين قراءة القانون القراءة الاولية لحين المصادقة عليه.

وأثنى سمارة في منشوره على الجهود المبذولة من قبل سفارة بلده ليعاد لهم الحقوق التي حرموا منها. فيما أعرب اللاجئون الفلسطينيون في العراق عن شكرهم للسفير الفلسطيني وجهوده المتواصلة لتكون حياتهم أفضل نسبيا.

ورغم ان غالبية الفلسطينيين من الطبقة الفقيرة لكن هذا القانون الجديد يعتبروه متنفسا ويعيد الأمل بهم وينظم حياتهم وكرامته