مجلس النواب يعقد جلسة حوارية لتعزيز دور المرأة بالاستقرار المجتمعي

المستقلة.. شددت جلسة حوارية في مجلس عقدتها لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية وجمعية الأمل العراقية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق، على دور المرأة والنائبات في صناعة الامن والسلام، لزيادة الوعي لحملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والمظاهر التي تتعرض لها النساء وتأثيرها السلبي على الاستقرار الاسري في المجتمع ، وتعبئة الجهود لنبذ العنف ضد النساء .

واكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد ، الاهتمام بقضايا الأسرة والمرأة ، مثمنا التنسيق والتعاون لخدمة قضايا الاسرة والمرأة ، معربا عن الأمل بإدراج مشروع قانون مناهضة العنف الاسري على جدول الاعمال قريبا

وأشار الى ان شعار الجلسة “السلام يبدأ من منازلنا” ، والمهام التي تمارسها المرأة في مجتمعاتنا لا يمكن التقليل من شأنها ، وفهي ليس نصف المجتمع فحسب ، بل المجتمع بأكمله ، وديمومة الحياة والمجتمع والمبادرة والمواظبة والرغبة الكامنة في العمل والإنجاز والإبداع والتطور المستمر .

واوضح ضرورة تشريع قانون وطني لمكافحة العنف الأسري ، بعد ان يستوفي القانون المعايير الدولية ، والقيم الاجتماعية ويراعي خصوصية المجتمع العراقي ، وخطوة لا غنى عنها لمنع الانتهاكات والتعامل معها ومكافحتها والوقاية منها ، على أن يقترن بالتوعية القانونية والحقوقية ونشر ثقافة حقوق كل فرد من افراد الاسرة رجلاً كان او امرأة أو طفلاً ، وهي حقوق إنسانية ملزمة .

واشارت رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة النائب ميسون الساعدي ، ان اللجنة والنائبات تسير بإيجاد حل للعنف الاسري وادراج قوانين حماية المرأة والاسرة في التشريعات وتثبيت حقوقها والتعريف وزيادة حملات التثقيف والمعرفة ، فيما قدمت نائب رئيس اللجنة النائب انتصار الجبوري ورقة موجزة حول الجهود في دعم التشريعات التي تعزز السلم والتماسك الاجتماعي ، وعرض الدكتور علي الطاهر نتائج استبيان العنف الاسري في ظل جائحة كورونا .

وقدمت وفاء المهداوي التكلفة الاقتصادية للعنف وتأثيره على التنمية، فيما تناولت مديرة منظمة بنت الرافدين في بابل علياء الأنصاري البعد الاجتماعي العنف وتأثيره على امن واستقرار الاسرة والمجتمع والدوري المستخلصة.

وشهدت الجلسة الحوارية مداخلات ونقاشات واراء دعت الى ايجاد الحلول لكل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، التي توثر وتعصف بالأسرة بشكل مباشر وتؤدي الى نتائج مستقبلية مخيفة وكارثية.

وركزت رئيسة جمعية الامل العراقية هناء ادورد على، مفاهيم وتفاصيل بالقانون مهم توضيحها للجميع قبل ان يعارض، وتفهم ان التشريع لجميع افراد الاسرة واخذ الابعاد الدينية والدولية والاجتماعية ، وضرورة ان يدرج على جدول اعمال مجلس النواب ، وبعدها تتم مناقشة تفاصيل المواد والفقرات القانونية وتبادل الآراء.

وأكدت ان الاسرة تتعرض لضغوط نفسية اكبر من قدراتها ورغم كل شي تساند الدولة وبقيت نواة المجتمع وحافظت على البلاد وطن امن للعيش بكرامة، والمرأة رفعت راية البلد عاليا ووصلت الى أعلى المراتب وأثبتت جدارتها وكفاءتها، وأوجاع العراقيات ازدادت في ظل الحروب والاوضاع الامنية المتردية وما لحقها من خطف وقتل وتهجير.