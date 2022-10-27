مجلس النواب يصوت على حكومة السوداني

المستقلة/- منح البرلمان العراقي، مساء اليوم الخميس، الثقة لحكومة محمد شياع السوداني بعد عرضه برنامجه الحكومي، الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت.

وصوت اعضاء البرلمان على اسماء الوزراء الذين تقدم بهم السوداني ضمن تشكيلته الحكومية، بعد تأخر بسبب المفاوضات على عدد من الاسماء التي تم الاعتراض عليهم

وتشكلت الحكومة الجديدة كالآتي

وادى رئيس الوزراء محمد السوداني والوزراء الذين تم التصويت عليهم ومنحم ثقة اعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية.

وكان السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق ، كان قد كُلف في 13 تشرين الاول/أكتوبر الحالي بتشكيل الحكومة من رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.

ومنذ تكليفه، واصل مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق.

في حين أعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، بعد تأكيده اعتزال السياسة، وإعلان نوابه استقالاتهم.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

يونامي ترحب بمنح الثقة للحكومة العراقية وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم

اخبار فلسطين

محمد عساف: أهم أغنية قدمتها كانت عراقية

اخبار العراق

بالصور.. جلسة مجلس النواب للتصويت على الحكومة الجديدة

اخبار العراق

السوداني : جائحة الفساد أكثر فتكاً من كورونا وكانت السبب وراء العديد من المشاكل

اخر الاخبار

لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية

اخبار العراق

القبض على مدير كهرباء دربندخان على خلفية اختفاء أبراج لنقل الطاقة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

يونامي ترحب بمنح الثقة للحكومة العراقية وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم

اخبار العراق

بالصور.. جلسة مجلس النواب للتصويت على الحكومة الجديدة

اخبار العراق

السوداني : جائحة الفساد أكثر فتكاً من كورونا وكانت السبب وراء العديد من المشاكل

اخر الاخبار

لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية

اخبار العراق

القبض على مدير كهرباء دربندخان على خلفية اختفاء أبراج لنقل الطاقة

اخبار مصر

محمد بن راشد في القاهرة ويلتقي السيسي

اخر الاخبار

مسيرة تستهدف محطة توليد الكهرباء في القرم

اخر الاخبار

مسيرة تستهدف محطة توليد الكهرباء في القرم

اخبار العراق

وفاة المخرج العراقي الكبير فيصل الياسري

اخر الاخبار

البرلمان العراقية يحدد الساعة السادسة مساءً موعداً للتصويت على الكابينة الوزاريه

اخر الاخبار

اغلاق المنطقة الخضراء في بغداد قبل جلسة حكومة السوداني

اخبار العراق

مصدر : تأجيل عقد جلسة انتخاب الحكومة السوداني الى مساء اليوم

اخبار فلسطين

رغم التوتر …الاستعدادات متواصلة في القدس قُبيل أعياد الميلاد

اخر الاخبار

لا يا محافظ الأنبار.. إحفظوا لأهلها الأقدار!!

اخر الاخبار

الخطوط الجوية تنفي حقيقة توقف حركة الملاحة في ثلاثة مطارات

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع جديداً في درجات الحرارة بدءاً من الغد

اخر الاخبار

دولة القانون تعلن مرشحيها للوزارات في حكومة السوداني