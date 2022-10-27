مجلس النواب يصوت على حكومة السوداني

المستقلة/- منح البرلمان العراقي، مساء اليوم الخميس، الثقة لحكومة محمد شياع السوداني بعد عرضه برنامجه الحكومي، الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت.

وصوت اعضاء البرلمان على اسماء الوزراء الذين تقدم بهم السوداني ضمن تشكيلته الحكومية، بعد تأخر بسبب المفاوضات على عدد من الاسماء التي تم الاعتراض عليهم

وتشكلت الحكومة الجديدة كالآتي

وادى رئيس الوزراء محمد السوداني والوزراء الذين تم التصويت عليهم ومنحم ثقة اعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية.

وكان السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق ، كان قد كُلف في 13 تشرين الاول/أكتوبر الحالي بتشكيل الحكومة من رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.

ومنذ تكليفه، واصل مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق.

في حين أعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، بعد تأكيده اعتزال السياسة، وإعلان نوابه استقالاتهم.