مجلس النواب يخصص جلسة اليوم لمناقشة الاوضاع بعد حريق الناصرية

مجلس النواب يخصص جلسة اليوم لمناقشة الاوضاع بعد حريق الناصرية

المستقلة /- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، تخصيص جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، لتدارس الخيارات بشأن الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين مساء أمس الإثنين.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر إن “فاجعة مستشفى الحسين دليل واضح على (الفشل) في حماية أرواح العراقيين”.

وتابع أنه “آن الأوان لوضع حدٍّ لهذا الفشل الكارثي”.

وأوضح أن “البرلمان سيحول جلسة اليوم لتدارس الخيارات بخصوص ما جرى”.