مجلس النواب يبقي الحلبوسي رئيسا للمجلس ورفض استقالته

المستقلة/- كما كان متوقعا صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على رفض استقالة رئيسه محمد الحلبوسي وتجديد الثقة به.

وقال مصدر من داخل المجلس ان 222 نائب صوت على رفض استقالة الحلبوسي من مجموع 235 نائبا حضر الجلسة.

وأشار الى أن عدد المصوتين على قبول الاستقالة بلغ 13 نائبا فقط.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد قدم استقالته الى المجلس تمهيدا لعودة الجلسات الى الانعقاد على ضوء الاتفاقات الجديدة بين الكتل السياسية وتشكيل تحالف جديد يضم الاطار التنسيقي والحزبين الكرديين.

ومن المقرر أيضا انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في جلسة اليوم، بعد التصويت على استقالة حاكم الزاملي الذي قدم استقالته ضمن الاستقالات الجماعية لنواب الكتلة الصدرية.

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