مجلس المفوضين: أعطال أجهزة الانتخابات سببها “أخطاء بشرية”

المستقلة/- أوضح رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، الأحد، أن بعض أجهزة التصويت تعرضت لخلل فني وليس إلى عطل كما أشيع، مؤكداً أنها جميعاً تعمل الآن بسلاسة.

وقال خلف في مؤتمر صحفي تابعته المستقلة، إن “ما حصل من خلل فني في بعض أجهزة التصويت كان قليلا جدا وباعداد محدودة”، عازياً السبب إلى “أخطاء بشرية لا يتقبلها النظام الالكتروني الخاص باجهزة التصويت”.

وأكد خلف أن “جميع الأجهزة تعمل الان ولا يوجد أي اعطال والخطة تسير وفق ما رسم لها”، داعياً “المواطنين الى التوجه لمراكز الاقتراع والادلاء باصواتهم”.

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