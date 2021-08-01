مجلس القضاء يرفض أي ممارسة تنتهك حقوق الإنسان من ضمنها حالات التعذيب

مجلس القضاء يرفض أي ممارسة تنتهك حقوق الإنسان من ضمنها حالات التعذيب

المستقلة /-أعلن مجلس القضاء الأعلى،رفضه لحالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين، فيما أشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان.

وقال مجلس القضاء الأعلى في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد؛ إن “المجلس يرفض أي ممارسة تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ومن هذه الممارسات حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض منتسبي الأجهزة الأمنية اثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين للقضاء”.

وأضاف ان “تلك الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق وقد تصدى القضاء لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان حسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

ولفت إلى أن “هناك العديد من القضايا التي تمَّت بموجبها محاسبة عدد من ضباط شرطة بسبب تجاوز إعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون”.