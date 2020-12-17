مجلس القضاء يحقق بملفات فساد كبيرة بالوقف السني ويستقدم مسؤولين

المستقلة /… أعلن مجلس القضاء العراقي البدء بتحقيق في ملفات فساد بديوان الوقف السني، مبيننا أن المحكمة أصدرت اوامر استقدام بحق عدد من المتهمين في الديوان

قال بيان اصدره المجلس وتلقته ( المستقلة ) اليوم الخميس إن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في الكرخ باشرت اليوم بإجراء التحقيق في مجموعة من الإخبارات التي تتعلق بملفات فساد كبيرة حصلت في ديوان الوقف السني خلال السنوات السابقة”.

ونقل البيان عن القاضي المختص قوله إن “المحكمة أجرت التحقيقات بعدد من قضايا الفساد الاداري والمالي التي تتعلق بالإضرار العمدي بأموال ومصالح الوقف وتجاوز حدود الوظيفة خاصة، فيما يتعلق بشراء عقارات بأرقام كبيرة جداً لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت اوامر استقدام بحق عدد من المتهمين في ديوان الوقف السني تتعلق بهذه الملفات”.( النهاية)