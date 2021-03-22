مجلس القضاء يبدء عملية اختيار أعضاء جدد للمحكمة الاتحادية ..ويكرم السابقين

المستقلة/- اجتمع القضاة المكلفين باختيار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، حسب نص المادة (٣) من قانون التعديل الأول للأمر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ (قانون المحكمة الاتحادية العليا).

و ضم الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ورئيس جهاز الادعاء العام سالم محمد نوري، ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود، واجريت خلال الاجتماع المداولات الأولية لاختيار رئيس واعضاء المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهة أخرى كرم مجلس القضاء الاعلى رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا اثناء جلسة مجلس القضاء الاعلى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٢ .

و رئيس مجلس القضاء الاعلى هدية تقديرية لرئيس واعضاء المحكمة بمناسبة قرب احالتهم على التقاعد تنفيذا لقانون التعديل الاول للامر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ (المحكمة الاتحادية العليا)