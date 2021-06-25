مجلس القضاء الاعلى ينظم ورش عمل لاشاعة الثقافة القانونية

المستقلة/- وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، رؤساء محاكم الاستئناف في جميع المحافظات بتنظيم ورش عمل مع الاعلاميين والمثقفين والمعنيين لاشاعة الثقافة القانونية.

ودعا زيدان الى توضيح الدور الدستوري والقانوني للقضاء في اجراءات التحقيق والمحاكمة في مختلف انواع الجرائم لازالة اللبس الحاصل لدى الكثير ممن يعتقد ان القضاء وحده فقط هو المختص والمسؤول عن كشف الجرائم ومرتكبيها، مؤكدا أن هذا الاعتقاد الخاطيء سببه الخلل في الثقافة القانونية وعدم التواصل والتوضيح للرأي العام عن دور السلطة القضائية والسلطة التنفيذية المتكامل بهذا الخصوص وعدم معرفة الراي العام بحقائق الاحداث كما هي.

ووجه المجلس بعقد ورش العمل هذه بشكل مستمر وكلما دعت الضرورة لذلك يحضرها القضاة واعضاء الادعاء العام المختصين.